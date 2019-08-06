Церемония закрытия фестиваля web-сериалов "Реалист"

В Нижнем Новгороде во второй раз проходит единственный в России Международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST. Формат веб-сериалов для России в новинку, но он стремительно развивается во всём мире. Такие фильмы ничем не отличаются от телевизионных, но делаются только для интернет-площадок. В рамках фестиваля также прошёл конкурс, в котором участвовали девять киношкол из разных стран и регионов России. Они сняли пилотные серии в разных районах Нижнего Новгорода. В качестве членов жюри и гостей на фестиваль приехали многие именитые режиссёры.
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