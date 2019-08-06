Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года

Законопроект отказались поддерживать в Минэкономразвития и Министерстве финансов.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун объяснил слабости законопроекта Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя до 21 года.

— Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет, — приводит НСН слова доктора.

По словам медика, профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса. Но это сложнее, чем просто вводить запрещающие законы.

Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.