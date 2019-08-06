Грузия в июле потеряла более $44 млн из-за сокращения турпотока из России

Накануне стало известно, что в прошлом месяце число россиян, посетивших республику, снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Убытки туристического сектора Грузии из-за сокращения числа российских туристов в июле составили как минимум 44,3 миллиона долларов. Об этом агентству "Интерпрессньюс" сообщила глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Она пояснила, что речь идёт о сравнении прибыли, полученной в июле 2019 года, с прибылью за аналогичный период 2018 года.

— $44,3 миллиона — та минимальная сумма, которой недосчитались малые и средние отели, кафе и рестораны, туроператоры, поставщики туристических услуг, — заявила Квривишвили, комментируя ситуацию.

Она отметила, что потери значительно выше, если брать во внимание прогнозировавшиеся до запрета прямого авиасообщения между двумя странами темпы роста.

Накануне Администрация туризма Грузии опубликовала данные, согласно которым в июле россияне совершили на 6,4% меньше визитов в республику в сравнении с июлем 2018 года.

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Авиакомпания Georgian Airways оценила ущерб от запрета в 25 миллионов долларов.