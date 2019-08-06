Президент Южной Осетии считает, что республика должна войти в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна войти в состав России, а осетинский народ — объединиться. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, народ не должен быть разделён, так как часть осетин проживает в независимой республике, а часть — в составе России. Исторически было бы правильно объединить как территории, так и народ, считает Бибилов.

— Если возвращаться к исторической справедливости, то для осетинского народа [справедливость заключается в том], чтобы Республика Южная Осетия была частью РФ, — сказал глава республики.

При этом Бибилов добавил, что для осетинского народа является "жизненно важным и необходимым", чтобы Осетия вновь стал единой, поскольку в ином случае "общего развития у народа не будет".

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвал. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республики. Вслед за РФ независимость страны признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.