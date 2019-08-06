Российский МИД отреагировал на отставку Хантсмана

В ведомстве посетовали на сложную внутриполитическую ситуацию в США, которая могла помешать дипломату проявить свои возможности.

В МИД России прокомментировали информацию СМИ о том, что посол США Джон Хантсман подал заявление об отставке. В ведомстве оценивают его как профессионала, которому, вероятно, помешала реализовать потенциал двусторонних отношений сложная внутриполитическая ситуация в самих Штатах.

— Это решение вашингтонской администрации, соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений, — приводит комментарий ведомства "Говорит Москва".

Напомним, что Хантсман возглавил дипмиссию в Москве в 2017 году. Источники сообщали, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой. В ходе своей работы Хантсман неоднократно утверждал, что считает самой важной частью своей работы общение с рядовыми гражданами России.

Ранее СМИ уже сообщали, что Хантсман, возможно, покинет свой пост к концу 2019 года и вернётся обратно на родину, так как он всерьёз думает над тем, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты.