Мужчина и подросток утонули в Сочи во время шторма

Под Сочи спасатели достали из воды тела утонувших мужчины и ребёнка, купавшихся в шторм. Об этом сообщается на официальном сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Во вторник, 6 августа, около полудня на диспетчерский пульт поступила информация о том, что на "диком" пляже возле посёлка Якорная Щель Лазаревского района утонуло два человека. Звонившая женщина уточнила, что пыталась доплыть до пострадавших, но они скрылись под водой.

На место инцидента на двух спасательных катерах "Стрингер" выехали спасатели. В результате поисков на глубине около двух метров обнаружили тела пропавших — молодого человека 25 лет и 12-летнего мальчика. Волны унесли погибших на расстояние в 20 метров от места, где их видели над водой последний раз.

Ранее Лайф писал о гибели титулованных кикбоксерш, которые утонули во время шторма в Крыму. Также на днях в курортном городе Гагре в море пропал российский турист, его тело впоследствии обнаружили в акватории.