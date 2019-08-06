Соболь проигнорировала вопросы Лайфа об ответственности за задержания на митинге

Накануне мать одного из задержанных даже вытолкнула представительницу оппозиции с заседания суда по делу в отношении её сына. Но Соболь комментировать эту ситуацию не спешит.

Пока рабочая группа ЦИК готовилась рассмотреть жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, сама активистка была не слишком готова отвечать на жалобы со стороны родителей студентов, задержанных на незаконном митинге в её поддержку. Накануне мать одного из них — Даниила Конона — даже вытолкнула Соболь с заседания суда по делу в отношении её сына. Однако соратница Алексея Навального своей вины либо не чувствует, либо не спешит в этом признаваться.

— Вы чувствуете ответственность за молодых людей, которые были задержаны? Вы будете общаться с их родителями? Возможно, что-нибудь им скажете? — поинтересовался корреспондент Лайфа у активистки.

Все эти вопросы остались без ответа.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы. Десятым фигурантом дела стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля. Он скрылся от следствия и теперь объявлен в розыск.