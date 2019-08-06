Путин встретился с президентом Абхазии Хаджимбой

Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с республикой.

Президент России Владимир Путин в Сочи провёл встречу с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает ТАСС, кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что предстоящие выборы главы Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране.

— Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике — как стабильному развитию её экономической составляющей, так же и политической стабильности, — отметил глава Российского государства.