Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить жалобы Соболь и Гудкова

Окончательное решение будет принято на заседании в среду, однако Центризбирком дал понять, что не пойдет на нарушение закона.

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала комиссии отклонить жалобу Любови Соболь на отказ зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляция заседания велась на сайте ЦИК.

По результатам перепроверки подписей избирателей ЦИК признал действительными дополнительных семь подписей, поданных в поддержку Соболь. Таким образом, для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы ей не хватило 239 подписей.

К слову, другому незарегистрированному кандидату Дмитрию Гудкову по итогам сегодняшнего заседания была дополнительно зачтена 31 подпись, однако ему все равно недостает 300 достоверных подписей избирателей для регистрации.

Аналогичный вердикт был вынесен во вторник в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Руденко и Екатерины Игнатовой. Окончательное решение ЦИК примет на заседании в среду.

Как уже сообщал Лайф, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам подписной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ. Основной причиной отказа стало недостаточное количество достоверных подписей в поддержку потенциальных кандидатов. ЦИК сообщал, что в целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 "призраков" — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными, в том числе было выявлено 340 подписей уже умерших людей.