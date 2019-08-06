В Бразилии умер наркобарон, пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом своей дочери

Бразильский наркобарон Клаувино да Силва, который несколько дней назад пытался сбежать из тюрьмы, замаскировавшись под свою дочь, был найден мёртвым в своей камере. Об этом сообщает BBC.
По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. 42-летний Силва был осуждён на 73 года и 10 месяцев за торговлю наркотиками. Он отбывал срок в одиночной камере.
Несколько дней назад наркобарон принял облик своей дочери и попытался покинуть здание тюрьмы, но не смог обмануть бдительных бразильских охранников. Это была не первая попытка Силвы сбежать из казённого учреждения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram