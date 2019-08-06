В ГИБДД объяснили, почему заведут дела на водителя картонного "гелика-велика"

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов, который проехался по дорогам города на картонном "мерседесе", неоднократно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе просмотра видеоролика проката молодого человека на картонном Gelandewagen сотрудниками ГИБДД были выявлены многочисленные нарушения ПДД. В частности, Молодцов нарушил пункт 8.1 ППД о правилах подачи сигналов поворота и пункт 24.2 о правилах расположения на проезжей части, где сказано, что велосипед должен двигаться только по правому краю проезжей части.

Кроме того, молодой человек нарушил пункт 24.8 ПДД о запрете перевозки крупногабаритных грузов, пересечении дороги по пешеходному переходу и правил поворотов налево на дороге, имеющей более одной полосы для движения в одном направлении.

В связи с этим в отношении Молодцова был зарегистрирован рапорт о выявлении признаков административных правонарушений. Служебное сообщение было направлено в региональное отделение управления внутренних дел. В МВД намерены провести проверку и административное расследование, по результатам которых будет принято решение о привлечении жителя Новгородской области к ответственности.

Кроме того, в министерстве призвали сообщать о нарушениях и подобных прецедентах на дорогах региона и не одобрять в Интернете "действия подобных лиц".

— Не оставайтесь равнодушными к нарушителям движения, они из-за сиюминутной сомнительной выгоды или славы готовы подвергать опасности жизни и здоровье ваших близких, — заключили в Госавтоинспекции.

Ранее Лайф сообщал, что в Новгородской области парень на велосипеде, на который сверху был одет "кузов" из картона и деревянных перекладин, прокатился по городу. При этом молодой человек считает, что не нарушил правил дорожного движения.