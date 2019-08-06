Для Тарантино провели экскурсию по Кремлю

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино во время своего визита в Россию успел побывать на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике "Московский Кремль", сообщает ТАСС.

Как уточняется, большую часть экскурсии проводил министр культуры РФ Владимир Мединский, также гостя сопровождала директор музея Елена Гагарина.

В ходе знакомства с достопримечательностями режиссёр с любопытством слушал рассказы, задавал вопросы, осмотрел Царь-пушку и Царь-колокол и даже поинтересовался, что нужно сделать для того, чтобы быть похороненным в Кремле "или хотя бы рядом".

Отмечается, что 7 августа режиссёр вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом встретится с прессой и побывает на московской премьере своей ленты "Однажды в Голливуде".

Напомним, ранее Тарантино заявил, что кинофильм "Однажды в Голливуде" может стать последним в его карьере.