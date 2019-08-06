Драка со стрельбой произошла на юге Москвы

22

Фото: © pixabay

Конфликт со стрельбой произошёл на юге Москвы, в результате пострадало два человека, ещё нескольким удалось скрыться. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

— По предварительным данным, на ул. Болотниковской произошёл конфликт между гражданами. В результате стрельбы, предположительно, из травматического оружия, пострадало два человека, — говорится в сообщении.

Остальные скрылись на автомобиле Infiniti, их разыскивает полиция. Обстоятельства инцидента уточняются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×