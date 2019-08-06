Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД

Одна из причин, вынудивших Вашингтон выйти из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, — наличие таких ракет у Пекина. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

— Это потому, что у Китая развёрнуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками Договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать, — признался Болтон Fox News.

Ранее стало известно, что США официально выйдут из Договора о РСМД в пятницу, 2 августа.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.