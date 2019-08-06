В партии Зеленского назвали возможных кандидатов на пост премьера

Впрочем, представитель партии отказался выделять в представленном списке фаворита.

На пост премьер-министра Украины будут претендовать четыре кандидата. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель партии "Слуга народа" и претендент на пост её главы в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, на пост главы кабмина партия решила выдвинуть главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Ветренко, заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука и заместителя исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислава Рашкована.

При этом, по словам Арахамии, среди представленных кандидатов нет фаворита на заветный пост премьера.

Ранее Лайф писал, что главой президентской партии может стать руководитель избирательного штаба Александр Корниенко, в то время как нынешний партийный глава, Дмитрий Разумков, может занять место спикера Рады.