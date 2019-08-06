Российские самолёты Ту-142 совершили плановый полёт над побережьем США и Канады

Российские противолодочные самолёты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана у берегов Аляски и Канады. Об этом сообщает "Интерфакс" .
Как уточняется, на протяжении полёта Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, взлетевших с аэродрома Елизово в Камчатском крае.
Отмечается, что в ходе полёта заправка осуществлялась в воздухе — Ту-142 заправляли самолёты Ил-78.
В Минобороны РФ подчеркнули, что запланированный полёт осуществили "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
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