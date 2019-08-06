Брачные игры ежей заставили немцев вызвать полицию

Экстренные службы отметили, что они часто слышат подобные жалобы во время соответствующего периода у животных.

Немецкие полицейские уже десятки раз выезжали на вызов местных жителей, которые жаловались правоохранителям на слишком шумные половые акты ежей. Об этом этом пишет DailyMail.

В городе Аугсбурге жители слышали звуки, прилетевшие со стороны детской площадки у начальной школы, и думали о том, что нарушители спокойствия — шумные соседи либо раненое животное. В городе Каменце экстренным службам пришлось использовать гидравлические ножницы для вскрытия ящика с одеждой, отданной людьми на благотворительность, в котором уединились шумные ежи.

По словам правоохранителей, они нередко выезжают на подобные вызовы в летнее время. Отмечается, что брачный период у животных длится с апреля по начало сентября.

Ветеринары из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана рассказывают, что спаривание ежей может длиться часами. Кроме того, больше всего шума издают самцы. От животных можно услышать шипение, рычание и даже крики. Эксперты призвали экстренные службы не мешать естественным процессам ежей.

Ранее Лайф писал, как беременная ежиха устроила погром в барбершопе, опрокинув бутылки коньяка и виски из мини-бара.