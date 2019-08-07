В Пермском зоопарке спасли медведя, застрявшего в бочке — видео

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что бочку удаётся подцепить и медведь Сэрику, пятясь, вылезает из неё.

Любимец Пермского зоопарка — белый медведь по кличке Сэрику заигрался с пластмассовой бочкой и застрял в ней. О произошедшем сообщили в пресс-службе заведения.

Сотрудники зоопарка уточнили, что две половинки пластмассовой бочки положили в вольер, надеясь разнообразить жизнь белых медведей, однако подобного инцидента никто не ожидал.

— Сэрику очень понравились новые игрушки. Одну половинку он взял с собой в бассейн и во время игры надел на себя эту бочку. Надеть он её надел, а снять сам не смог, — отметили в сообщении.

Спасти медведя удалось благодаря приспособлению в виде крюка. В "спасательной операции" приняли участие директор зоопарка, зоологи и ветеринарный врач.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что бочку удаётся подцепить и Сэрику, пятясь, вылезает из неё.