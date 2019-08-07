В фильме "Оно-2" детей омолодят с помощью компьютерной графики

Отмечается, что на это выделили отдельную статью расходов в бюджете второй части ужастика.

Съёмочной группе второй части фильма "Оно" пришлось использовать компьютерную графику, чтобы омолодить несовершеннолетних актёров сиквела, сильно повзрослевших за два года. Об этом режиссёр обеих частей киноленты Андрес Мускетти рассказал в интервью SyFy.

В сиквеле будут присутствовать флешбэки с новыми сценами, поэтому дети-актёры должны выглядеть так же, как и в первом фильме.

— Мы с самого начала знали, что визуальные эффекты для решения проблемы [взросления детей] станут частью бюджета. Мы собираемся омолодить их, — объяснил Мускетти.

Он также поделился информацией о том, что вторая часть киноленты получит эксклюзивную сцену от автора книжной истории о мистическом клоуне-убийце Стивена Кинга.

Кроме того, по заверению режиссёра, Джессику Честейн позвали примерить образ Беверли в сиквеле ещё до выхода первого фильма.

Напомним, что ранее Лайф публиковал финальный трейлер второй части ужастика "Оно", снятого по мотивам романа американского писателя Стивена Кинга. По сюжету действие сиквела разворачивается через 27 лет после событий первого фильма. Премьера киноленты состоится 5 сентября.