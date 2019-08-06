Луценко покинет должность генпрокурора Украины с началом работы новой Рады

По его словам, о своём решении он сообщил главе государства в ходе их первой встречи.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинет занимаемую должность сразу после того, как Верховная рада нового созыва начнёт свою работу. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время".

— Как только новый парламент соберётся, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию, — заявил Луценко.

По его словам, о своём решении он сообщил главе государства в ходе их первой встречи. Сейчас Луценко лишь ждёт имя нового спикера Рады.

Впрочем, Владимир Зеленский обещал снять Луценко с должности сразу же после своей победы на президентских выборах. Он неоднократно подавал соответствующее прошение в Раду, однако в парламенте отказывались его поддерживать.