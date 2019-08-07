На концерте Rammstein в Риге загорелась декорация — видео

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В латвийской столице во время концерта немецкой музыкальной группы Rammstein загорелась декорация. Об этом рассказали Лайфу очевидцы.

Музыканты всегда славились своими огненными шоу, однако здесь что-то явно пошло не по плану. На кадрах, снятых очевидцами, заметны огонь и задымление.

Отмечается, что организаторы концерта профессионально потушили возгорание.

Напомним, что концерт немецкой группы Rammstein в Риге начался 6 августа в 21:00. Все билеты были распроданы задолго до мероприятия.

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