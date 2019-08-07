В полиции не подтвердили информацию о драке с участием 20 человек в Москве

Столичные правоохранители проверили сообщения о крупной массовой драке в районе Гольяново. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве.

Как уточняется, в ходе проверки информация об инциденте не подтвердилась.

— В службу "02" поступило сообщение о массовой драке на Новосибирской улице около дома 9, к. 2. Полицейские прибыли на место происшествия, но не обнаружили ни участников конфликта, ни потерпевших, — рассказал собеседник агентства.