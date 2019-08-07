В Гонконге для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ

Правоохранители Гонконга применили слезоточивый газ для разгона толпы, окружившей полицейский участок в специальном административном районе Китая после задержания председателя студенческого союза университета Baptist University. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Председателя студенческого объединения Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. Это спровоцировало более сотни человек окружить полицейский участок округа Самсёйпоу, после чего правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Как ранее писал Лайф, в Гонконге уже больше месяца не утихают массовые акции, вызванные продвижением закона об экстрадиции. В понедельник из-за демонстрантов в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта. Глава администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.