В Гонконге для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ

黃大仙庇佑下的專業滅煙隊— 香港人 (@imka1a) August 5, 2019
可想而知，「克警」施放咗幾多枚催淚彈#freedomhk#hongkongprotest pic.twitter.com/0lTrGPgdbZ
Правоохранители Гонконга применили слезоточивый газ для разгона толпы, окружившей полицейский участок в специальном административном районе Китая после задержания председателя студенческого союза университета Baptist University. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Председателя студенческого объединения Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. Это спровоцировало более сотни человек окружить полицейский участок округа Самсёйпоу, после чего правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона толпы.
Как ранее писал Лайф, в Гонконге уже больше месяца не утихают массовые акции, вызванные продвижением закона об экстрадиции. В понедельник из-за демонстрантов в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта. Глава администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.
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