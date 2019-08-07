В ДНР сообщили о начале подготовки украинской армии к активным боевым действиям

Армия Украины начала подготовку к активным боевым действиям против Донецкой Народной Республики, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной милиции республики.

— Нашей разведкой получены данные о приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении, — отметили в заявлении Народной милиции.

Как уточняется, на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС на территории населённых пунктов Терновое, Кирово, Андреевка. Кроме того, к линии разграничения выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты, а в Мариуполе по тревоге подняли полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Также сообщается, что вдоль линии соприкосновения чаще стали фиксировать украинские беспилотники. К настоящему моменту уничтожили уже два таких аппарата, занимавшихся воздушной разведкой.