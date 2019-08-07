ФБР: Стрелок из Дейтона интересовался ненавистническими идеологиями

Ведомство рассчитывает узнать в ходе расследования, мог ли кто-либо сподвигнуть его на преступление.

Коннор Беттс, устроивший стрельбу в американском городе Дейтон, штат Огайо, интересовался "ненавистническими идеологиями". Об этом сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Тодд Уикерхэм, передаёт телеканал CNN.

— В ходе расследования мы обнаружили свидетельства того, что стрелок изучал ненавистнические идеологии, — рассказал он, не уточнив, о каких именно убеждениях идёт речь.

По его словам, расследование находится на очень ранней стадии, что не позволяет раскрывать подробности дела.

Уикерхэм также отметил, что ФБР рассчитывает совместно с полицией Дейтона выяснить о влиянии какой-либо радикальной идеологии на решение стрелка открыть огонь по жителям. Ведомство надеется установить мотив преступника и понять, мог ли кто-то сподвигнуть Беттса на произошедшее.

Как ранее писал Лайф, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс, убитый сотрудниками полиции. Стрелок был вооружён модифицированным пистолетом.