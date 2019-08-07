СМИ: Голосовавшие за Трампа женщины могут изменить мнение на выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп на выборах главы государства в 2020 году может лишиться поддержки ряда избирательниц, которые отдавали ему голоса в 2016 году, из-за своих высказываний. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на исследование социологов.

В опросе принимали участие белые жещнины-специалисты, которые регулярно участвуют в выборах. Бытует мнение, что именно их голоса и стали определяющими в победе Трампа три года назад.

Однако сейчас ситуация сложилась не так, как хотелось бы главе Белого дома. Из-за ряда его высказываний в адрес женщин многие представительницы прекрасного пола отвернулись от Трампа или же находятся в смятении.

Ранее представители Демократической партии США уличили Трампа в ксенофобии и расизме из-за его высказываний в адрес женщин-демократов.