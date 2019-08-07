В доме Михаила Круга провели следственный эксперимент

По данным сестры популярного исполнителя, на время проведения получасового расследования дом был оцеплен.

Полиция провела следственный эксперимент по делу об убийстве известного певца Михаила Круга в его собственном доме в Твери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сестру музыканта Ольгу Медведеву, являющуюся исполнительным директором фонда творческого наследия Михаила Круга.

— Сегодня проводился следственный эксперимент. Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Я находилась в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом, — рассказала сестра певца.

По её словам, подготовка к следственным действиям проводилась около часа, а сам эксперимент длился порядка 30 минут. На это время дом был оцеплен. Подробностей эксперимента Медведевой не сообщили. Управление МВД и СУ СК по Тверской области также воздерживаются от комментариев по поводу дела.

Напомним, что Михаила Круга обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года ночью. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь.