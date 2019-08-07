В США задержали россиянина в связи с контрабандой комплектующих для оружия

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Фото © Twitter/NYPD NEWS

Гражданина РФ задержали в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия и комплектующих для оружия из США в Россию. Соответствующее заявление распространила прокуратура.

По предварительным данным, 58-летний Владимир Кузнецов, проживающий в Бруклине, с февраля 2017 года вместе с соучастниками осуществлял незаконный вывоз оружия и комплектующих в РФ. При этом поставки осуществлялись Почтой России.

Кузнецов обвиняется в нелегальном вывозе комплектующих для оружия (в том числе деталей для сборки винтовок) в Россию путём присваивания неправильной маркировки пакетам и сокрытия частей,—отметил сотрудник Агентства Нацбезопасности США.

Отмечается, что в том случае, если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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