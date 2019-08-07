В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадало шесть человек

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Фото © Алексей Белкин / ТАСС

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Южно-Сахалинск — Оха в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в районе станции Тихая. Отмечается, что автобус выполнял рейс по маршруту Макаров — Южно-Сахалинск.

По предварительной информации, водитель грузовика выполнял поворот налево с правой обочины, при этом не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение.

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