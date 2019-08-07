В Домодедовской больнице врачи удалили пациентке 8-килограммовую опухоль

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Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Тридцатилетней пациентке, пожаловавшейся на увеличение объёма живота, удалили восьмикилограммовую опухоль. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Отмечается, что женщина длительное время не была на осмотре у врачей.

Специалисты выявили у неё доброкачественную опухоль правого яичника гигантских размеров. Врачи выполнили уникальную лапароскопическую операцию, в результате которой была удалена опухоль яичника объёмом 8 литров, — рассказал врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, в данный момент пациентка восстанавливается после операции и находится под наблюдением медиков.

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