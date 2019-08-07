В Домодедовской больнице врачи удалили пациентке 8-килограммовую опухоль

Тридцатилетней пациентке, пожаловавшейся на увеличение объёма живота, удалили восьмикилограммовую опухоль. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Отмечается, что женщина длительное время не была на осмотре у врачей.

— Специалисты выявили у неё доброкачественную опухоль правого яичника гигантских размеров. Врачи выполнили уникальную лапароскопическую операцию, в результате которой была удалена опухоль яичника объёмом 8 литров, — рассказал врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, в данный момент пациентка восстанавливается после операции и находится под наблюдением медиков.