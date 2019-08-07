На Украине гражданский муж вылил на свою сожительницу несколько литров кипятка

У женщины обожжено 20% тела, а также рот и глотка. В будущем ей потребуется пересадка кожи.

В Запорожье гражданский муж после ссоры вылил на свою спящую сожительницу кипяток, а когда она попыталась сбежать, догнал её и облил кипящей водой ещё раз. Об этом сообщается на сайте города.

— Спала утром. Мой сожитель подошёл ко мне и вылил на меня кипяток. Я встала, побежала в коридор, а он схватил вторую кастрюлю и вылил на меня ещё 4 литра кипятка. Пока он относил кастрюлю, я вылезла через окно. На улице попросила прохожего вызвать скорую и полицию. Сидела в кустах и ждала скорую, — рассказала пострадавшая.

У 24-летней гражданки Украины Анастасии Шаповаловой, находящейся в данный момент в реанимации, обожжено 20% тела, а также рот и глотка. По словам врачей, в будущем девушке понадобится пересадка кожи.

Анастасия пояснила, что перед происшествием они с 34-летним гражданским мужем поссорились. Соседи этой пары, у которой есть двое малолетних детей, сообщили, что они постоянно скандалили, а мужчина часто издевался над девушкой.

В ГУНП в Запорожской области возбудили уголовное дело в отношении гражданского мужа пострадавшей. Сейчас он находится в розыске. Отмечается, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.