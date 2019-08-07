СМИ: Украина задолжала странам СНГ более 300 млн рублей

Несмотря на то что страна не платит взносы, она всё равно де-юре остаётся членом содружества.

Задолженность Украины перед странами СНГ составила более 300 миллионов рублей. Об этом "Известиям" сообщили в МИД РФ.

— Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать ещё с 2014 года. На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей, — сообщили в российском дипведомстве.

Несмотря на это, Незалежная продолжает оставаться членом содружества, так как официально не оформляла документы о своём выходе из него. Более того, Киев официально не выходил из отраслевых советов.

— Таким образом, вопрос о продолжении работы в содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей, — добавили в МИД РФ.