Задержанного в США за контрабанду оружия россиянина отпустили под залог

Владимира Кузнецова, ранее задержанного за незаконную контрабанду оружия и его комплектующих из США в РФ, освободили под залог. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката мужчины.

— Его арестовали сегодня, но потом отпустили. Освободили под залог, — пояснил Бенджамин Ястер.

От других комментариев по данному делу мужчина отказался.

Напомним, ранее 58-летнего россиянина, проживающего в Бруклине, задержали по обвинению в незаконном вывозе оружия с февраля 2017 года. В случае если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.