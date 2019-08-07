Гильермо Дель Торо получил звезду на Аллее Славы и развернул мексиканский флаг

Кинодеятель также развернул флаг своей страны, напомнив о собственном происхождении.

Guillermo del Toro closes out his Walk of Fame induction waving to the cameras pic.twitter.com/oUJoYVDRvn — Variety (@Variety) August 6, 2019

Мексиканский режиссёр Гильермо Дель Торо во время церемонии открытия именной звезды на Аллее Славы в Голливуде развернул флаг своей страны, напомнив, что он тоже является мигрантом. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, кинодеятель воспользовался ситуацией, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам США.

— Сейчас нам всем страшно. Страх, который нас разделяет, используют, чтобы убедить нас, что мы все разные, что мы не должны доверять друг другу. Эта ложь облегчает контроль и увеличивает ненависть. Единственное противоядие — собраться вместе и осознать, что разделение является вымыслом, — объяснил свои действия режиссёр.

Дель Торо выступил с речью о мигрантах, призвав их верить в собственные силы и не останавливаться перед препятствиями. Само же получение именной звезды режиссёр, подчёркивая своё происхождение, не считает простым и банальным жестом. Он заверяет, что мигранты тоже могут внести вклад в искусство, профессию и мир любым удобным для них способом.