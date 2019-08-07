Синоптики обещают москвичам нестабильную погоду до конца недели

Первая волна потепления придёт в столицу уже 7 августа, однако в пятницу вновь ожидается похолодание, которое отступит лишь в выходные.

До конца недели жителей столицы ожидает нестабильная погода с периодическим потеплением. Об этом RT рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В ночь на среду в Москве 10–12 градусов тепла, местами небольшой дождь, в среду уже потеплеет до плюс 20–22 градусов, тоже будет идти небольшой дождь, — уточнила Макарова.

В четверг, 8 августа, в столице вновь будут дожди, днём воздух прогреется до плюс 23–25 градусов тепла, местами ожидается гроза. По данным синоптиков, в пятницу циклон продолжит оказывать влияние на столичный регион, ночью обещают сильный дождь.

— В отдельных районах гроза, ночь тёплая, температура минимальная плюс 14–16 градусов, в Москве и по области плюс 12–17 градусов, а днём уже станет прохладнее, не как в четверг, плюс 18–20 градусов, — подчёркивает главный специалист Гидрометцентра.

По предварительным данным, в выходные ситуация наладится, и 10–11 августа температура будет колебаться в промежутке между 16 и 21 градусами тепла. Также ожидаются кратковременные осадки.