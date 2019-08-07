В России за сутки потушили лесные пожары на территории 3,6 тысячи га

За прошедшие сутки в России удалось потушить лесные пожары на площади 3,6 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 августа в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3614 гектаров, — говорится в сообщении.

На момент полуночи по московскому времени 7 августа в стране действовало 180 лесных пожаров на площади более 163 тысячи гектаров.

Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура выявила факты умышленных поджогов лесов для сокрытия незаконных вырубок в Иркутской области.