СМИ: В России в июле выросла цена на "школьный набор"

Самый дорогой средний чек наблюдается в столице — сразу на 40% дороже, чем в регионах.

В России в июле текущего года на 2% увеличилась цена "школьного набора", в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

— Средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, — говорится в тексте.

Самый дорогой средний чек наблюдается в столице — сразу на 40% дороже, чем в среднем в регионах. Среди товаров сильнее всего подорожали блузы и рубашки — на 30%, дойдя до отметки в 1,1 тысячи рублей.

При этом средняя стоимость школьной формы составила 1,8 тысячи рублей, детские брюки превысили отметку в 800 рублей, а пеналы и наборы канцтоваров в среднем стоят 550 и 645 рублей соответственно.

Любопытно, но на этом фоне уменьшились средние затраты на детскую обувь и рюкзаки. Кроме того, авторы исследования отмечают рост числа покупок через онлайн-сервисы.