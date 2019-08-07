США и Саудовская Аравия обсудили дестабилизирующие действия Ирана на рынке нефти

Представители двух стран также рассмотрели вопрос работы над общей энергетической стратегией.

Американский министр энергетики Рик Перри встретился в Вашингтоне со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом и принцессой страны Римой бинт Бандар, где стороны обсудили дестабилизирующие действия Ирана на нефтяном рынке. Об этом сообщает Минэнерго США.

— В ходе встречи министры энергетики двух стран обсудили ряд тем, включая стабильность мировых нефтяных рынков, предстоящее председательство королевства в G20, продолжение двустороннего энергетического и инновационного сотрудничества США и недавний визит госсекретаря Перри в регион, — говорится в сообщении ведомства.

Министры двух стран подтвердили, что США и Саудовская Аравия как ведущие поставщики нефти продолжат работу по обеспечению снабжения нефтяных рынков и компенсации перебоев на фоне активных действий Ирана по дестабилизации.

Помимо этого на встрече обсуждался вопрос работы над общей энергетической стратегией, включая гражданскую ядерную энергетику и защиту критической инфраструктуры в данной сфере.

Аль-Фалих и Перри также подтвердили приверженность своих стран к инновационным изысканиям в сфере искусственного интеллекта, а также в области связи между водой и энергией.