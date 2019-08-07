Пентагон: ИГИЛ в Сирии находится в процессе возрождения

По имеющимся данным, члены террористической ячейки проявляют активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. Есть основания полагать, что они занимаются вербовкой.

Террористическая организация ИГИЛ* в настоящий момент укрепляет свои позиции в Ираке и постепенно возрождается в Сирии. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна.

Как уточняется, в рамках отчёта был рассмотрен период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.

— Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнёров [Вашингтона] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГИЛ, — отметил инспектор военного ведомства.

По его данным, союзники США не смогут полноценно удерживать освобождённые регионы.

В докладе также отмечается, что члены террористической ячейки проявляют активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. Файн полагает, что они занимаются вербовкой.

Ранее замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов рассказал, где может возродиться ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.