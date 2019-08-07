СМИ: Порошенко вернулся на Украину после того, как "сбежал" из страны — видео

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся в страну после того, как вместе с семьёй покинул её несколько недель назад. Об этом сообщает издание "Страна.Ua".

Отмечается, что лайнер произвёл посадку в киевском аэропорту Жуляны в 2:30 по местному времени (совпадает с московским). По информации корреспондентов издания, процедура возвращения прошла достаточно быстро: после приземления лайнера его пассажиры пересели в машины и покинули территорию воздушной гавани.

Кроме того, сообщается, что лайнер прибыл из Дубая. Издание также подчёркивает, что по номеру одного из автомобилей удалось вычислить его принадлежность к Порошенко, так как именно на нём он ездил на допрос ГБР.

Напомним, 29 июля Пётр Порошенко покинул вместе с семьёй Украину, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему "не за что краснеть".