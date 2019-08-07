Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Сахалине

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Сахалинской области пять человек были доставлены в одну из больниц региона. Об этом РИА "Новости" сообщили в областном Минздраве.

Всего за помощью к врачам обратилось 12 человек. На месте аварии дежурили две кареты скорой помощи. Пять человек госпитализировали в Макаровскую ЦРБ, сейчас им оказывается необходимая помощь.

Напомним, ДТП на трассе Южно-Сахалинск — Оха в Сахалинской области произошло утром 7 августа.