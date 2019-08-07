В Якутии за сутки справились с девятью пожарами

За минувшие сутки лесопожарным формированиям удалось устранить девять пожаров на территории Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории Республики Саха (Якутия) действует 116 природных пожаров на общей площади 916 543,6 гектара. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов, — отметили в сообщении.

Как уточняется, в целом обстановка остаётся напряжённой и ведомство продолжает наблюдать за территориями Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олёкминского районов, где зафиксировано наибольшее количество очагов возгорания на площади 528 тысяч гектаров.

Напомним, что с 1 августа в Якутии введён режим ЧС.