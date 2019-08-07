В Якутии за сутки справились с девятью пожарами

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

За минувшие сутки лесопожарным формированиям удалось устранить девять пожаров на территории Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории Республики Саха (Якутия) действует 116 природных пожаров на общей площади 916 543,6 гектара. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов, — отметили в сообщении.

Как уточняется, в целом обстановка остаётся напряжённой и ведомство продолжает наблюдать за территориями Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олёкминского районов, где зафиксировано наибольшее количество очагов возгорания на площади 528 тысяч гектаров.

Напомним, что с 1 августа в Якутии введён режим ЧС.

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