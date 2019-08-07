Украинский политик призвал сменить миропорядок

По его мнению, механизмы, за счёт которых мир существовал после Второй мировой войны, устарели.

Обществу необходимо построение нового миропорядка для выхода из глобального кризиса. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

По его мнению, механизмы, за счёт которых мир существовал после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожилась.

— Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договорённостями различными государствами, — заявил Тука.

Он также обратил внимание, что подобную ситуацию можно рассматривать не только на Украине, но и в Сирии и Иране. При этом в сложившейся ситуации странам необходимо выстраивать новый международный порядок. Политик также заявил, что сомневается в эффективности работы Совбеза ООН и всей организации.