В Twitter извинились за использование личных данных пользователей без разрешения

Компания Twitter призналась, что могла непреднамеренно использовать личные данные пользователей для персонифицированной рекламы без их согласия. Соответствующее заявление опубликовали в разделе техподдержки.

Как уточняется, недавно специалисты компании обнаружили ряд проблем, препятствовавших функционированию настроек пользователей, касающихся распространения их личных данных. К настоящему моменту причину утечки устранили.

В заявлении предупредили, что некоторые данные тех, кто переходил по рекламным ссылкам и позже открывал приложение Twitter на мобильном телефоне в период с мая 2018-го по 5 августа этого года, компания могла непреднамеренно передать партнёрам по рекламе. Среди них могли оказаться: код страны, вид мобильного устройства пользователя или информация, касающаяся того, заинтересовала ли отдельного человека предложенная ему реклама и если да, то когда он перешёл по ссылке.

При этом в заявлении подчеркнули, что утечки данных об электронной почте и паролях не было. Также в пресс-службе пообещали узнать, скольких пользователей коснулась утечка данных.

— Мы сожалеем, что так вышло и предпринимаем всё необходимое, чтобы подобное не повторилось вновь, — отметили в компании.