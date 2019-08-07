Мадуро рассказал о причастности Болтона к покушению на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю заявил, что покушение на него в августе 2018 года было осуществлено по приказу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

— Исполнился один год, как было совершено покушение. Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Все ведёт к Джону Болтону, у которого криминальный образ мыслей, мышление убийцы…, — заявил Мадуро.

При этом он отметил, что не может обвинять в случившемся президента США Дональда Трампа.

Напомним, в августе прошлого года сорвалась попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. Это планировалось сделать при помощи беспилотников со взрывчаткой. Тогда президент Венесуэлы обвинил США и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.