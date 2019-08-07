Бельгиец случайно купил картину Рембрандта в 60 тысяч раз дешевле реальной цены

Бельгиец из Льежа, несколько лет назад случайно купивший подлинник картины "Портрет Иисуса" Рембрандта за €500 может получить за неё €30 млн. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

Десять лет назад мужчина случайно встретил в баре человека, погрязшего в долгах, и решил финансово ему помочь, купив картину за €500. Уже позже по настоянию друзей он отдал полотно на экспертизу, признавшую в картине подлинник "Портрета Иисуса" Рембрандта и оценившую его в €30 млн.

Отмечается, что житель Бельгии решил выставить полотно на продажу, а вырученные средства инвестировать в свой любимый футбольный клуб.