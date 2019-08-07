После паводка в Приангарье более 22 тысяч жителей получили компенсации

Всего на денежные выплаты власти региона выделили 2,334 млрд рублей из федерального бюджета.

Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю или повреждение имущества при паводке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Компенсации по утрате имущества на данный момент получили 22 087 человек, в том числе за частичный ущерб в размере 50 тысяч рублей — 5878 человек, за полную утрату имущества в размере 100 тысяч рублей — 16 209 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременную материальную помощь получили 43 836 человек. В суды поступило 3823 заявления от граждан, не прописанных в своих домах. Положительный ответ получили 3528 человек, отрицательный — 96. Пострадавшие получили выплаты на общую сумму 2,334 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Напомним, что в Иркутской области 6 августа не осталось подтопленных домов, также во всех населённых пунктах региона восстановили электроснабжение.