После паводка в Приангарье более 22 тысяч жителей получили компенсации

Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю или повреждение имущества при паводке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Компенсации по утрате имущества на данный момент получили 22 087 человек, в том числе за частичный ущерб в размере 50 тысяч рублей — 5878 человек, за полную утрату имущества в размере 100 тысяч рублей — 16 209 человек, — говорится в сообщении.
Отмечается, что единовременную материальную помощь получили 43 836 человек. В суды поступило 3823 заявления от граждан, не прописанных в своих домах. Положительный ответ получили 3528 человек, отрицательный — 96. Пострадавшие получили выплаты на общую сумму 2,334 млрд рублей из средств федерального бюджета.
Напомним, что в Иркутской области 6 августа не осталось подтопленных домов, также во всех населённых пунктах региона восстановили электроснабжение.
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