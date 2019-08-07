Правительство Японии не приняло протест России по Курилам

Правительство Японии не приняло протест России из-за нарушений безвизового обмена на Южных Курилах. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

— Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов, — заявил политик.

Суга подчеркнул, что японский посол в очередной раз озвучил позицию Японии в данном вопросе и заявил о "неприемлемости" подобных документов от Москвы.

Напомним, 6 августа российский МИД вручил японскому послу Тоёхисе Кодзуки ноту протеста из-за нарушений, допущенных участниками безвизовых обменов с островами.