Правительство Японии не приняло протест России по Курилам

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Фото © Flickr/Ubé

Правительство Японии не приняло протест России из-за нарушений безвизового обмена на Южных Курилах. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов, — заявил политик.

Суга подчеркнул, что японский посол в очередной раз озвучил позицию Японии в данном вопросе и заявил о "неприемлемости" подобных документов от Москвы.

Напомним, 6 августа российский МИД вручил японскому послу Тоёхисе Кодзуки ноту протеста из-за нарушений, допущенных участниками безвизовых обменов с островами.

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