Минобороны РФ провело разведку территории горевшего склада под Красноярском

Самолёт Ил-76 Минобороны пролетел над складом с боеприпасами и провёл разведку на данной территории. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство.

— Утром самолёт Ил-76 провёл разведку над складом в Каменке, чтобы определить места для сброса воды, — приводит слова собеседника агентство.

Отмечается, что 7 августа планируется продолжить ряд мероприятий по проливке территории арсенала. К настоящему моменту в этих целях было сброшено около 300 тонн воды.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.