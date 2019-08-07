В Амурской области полиция разыскивает двух девочек

В Амурской области возбуждено уголовное дело из-за ушедших из дома девочек 10 и 14 лет, не вернувшихся обратно. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Амурской области.

— 6 августа 2019 года из дома, расположенного по улице Серышева в городе Свободном, ушли [девочки] 2005 и 2009 г. р. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по двум пунктам 105 статьи УК РФ — убийство двух лиц, малолетнего лица.

Поиски детей проводят личный состав межмуниципального отдела МВД "Свободненский", сотрудники МЧС и добровольцы поисково-спасательного отряда "Гром". Также по области развешаны ориентировки на пропавших девочек.